0
0
0
НОВОСТИ

России придется пережить временные сложности с упаковкой товаров — Абрамченко

14:32 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Импортозамещение является целью в сфере производства упаковки товаров в России в связи с санкционным давлением. Придется пережить временный период трудностей в этой сфере, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в четверг.

«Я считаю, что это тот случай, когда импортозамещаться надо. Не нужно зависеть от импортной упаковки. <…> Да, на это сейчас потребуется какое-то количество времени, и период турбулентности. Как Маргарита (Симоньян — прим. ТАСС) показала президенту сок, для производства которого не хватило краски, придется сейчас потерпеть и без краски какое-то время пожить, но потом это будет свое», — сообщила она в эфире телеканала «Соловьев.Live».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 23.06.2022
В Москве выявили 246 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
68
14:00 23.06.2022
У РФ есть сведения о намерении Греции осуществить новые поставки вооружений Киеву
0
96
13:32 23.06.2022
Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили более 650 украинских националистов
0
135
13:20 23.06.2022
Минфин РФ выплатил в рублях купоны по евробондам с погашением в 2027 г. и в 2047 г.
0
170
13:05 23.06.2022
Лондон запретил экспорт в РФ банкнот, продукции для морского сектора, нефтепереработки
0
157
13:00 23.06.2022
Отказ Болгарии от новой системы платежей за газ приведет к росту цен — МИД РФ
0
155
12:32 23.06.2022
Приговоренный в ДНР к смертной казни наемник Аслин позвонил матери и попрощался с ней
0
264
12:20 23.06.2022
Выходные 1 января и 8 января в 2023 году будут перенесены на 24 февраля и 8 мая
0
213
12:05 23.06.2022
В России за сутки выявили 3 166 случаев заражения коронавирусом
0
207
12:00 23.06.2022
У РФ имеется серьезная проблема в области обеспечения безопасности полетов - ICAO
0
304

Возврат к списку