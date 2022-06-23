России придется пережить временные сложности с упаковкой товаров — Абрамченко

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Импортозамещение является целью в сфере производства упаковки товаров в России в связи с санкционным давлением. Придется пережить временный период трудностей в этой сфере, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в четверг.

«Я считаю, что это тот случай, когда импортозамещаться надо. Не нужно зависеть от импортной упаковки. <…> Да, на это сейчас потребуется какое-то количество времени, и период турбулентности. Как Маргарита (Симоньян — прим. ТАСС) показала президенту сок, для производства которого не хватило краски, придется сейчас потерпеть и без краски какое-то время пожить, но потом это будет свое», — сообщила она в эфире телеканала «Соловьев.Live».