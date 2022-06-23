Страны БРИКС должны вместе выступать против односторонних санкций — Си Цзиньпин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должны совместно противостоять односторонним санкциям, а также отказаться от блокового противостояния. Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем видеообращении на саммите «пятерки».

«Мы должны отказаться от менталитета холодной войны и блоковой конфронтации, выступать против односторонних санкций и злоупотребления ими, а также <…> выйти за пределы гегемонистских маленьких группировок», — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.