Страны БРИКС должны вместе выступать против односторонних санкций — Си Цзиньпин
16:00 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должны совместно противостоять односторонним санкциям, а также отказаться от блокового противостояния. Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем видеообращении на саммите «пятерки».
«Мы должны отказаться от менталитета холодной войны и блоковой конфронтации, выступать против односторонних санкций и злоупотребления ими, а также <…> выйти за пределы гегемонистских маленьких группировок», — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
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