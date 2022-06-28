Пленные украинские военные рассказали, что сдались, опасаясь СБУ — МВД ЛНР
13:05 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные, сдаваясь в плен, рассказали, что сделали это опасаясь преследования СБУ, а именно пыток, обвинений в предательстве и лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Они побросали оружие, медикаменты. Многие начали сдаваться в плен — сами выходили к нашим подразделениям. С их слов: „Мы боимся возвращаться на Украину, там СБУ нас обязательно будет пытать, обязательно кого-нибудь обвинят в предательстве, кого-то обязательно посадят“. Это говорит о многом», — сказал он.
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