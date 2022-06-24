Аборты в штате Техас незаконны - Генпрокурор Пакстон

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что аборты в штате отныне запрещены законом. Соответствующее обращение распространено в пятницу прокуратурой штата.

Техас входит в число штатов, где ранее были приняты так называемые «условные законы» — меры, которые должны вступить в силу немедленно после отмены Верховным судом федеральных гарантий права на аборты. «Половину века американцам пришлось жить под диктатом незаконного, неконституционного и своевольного решения Верховного суда, — указал генпрокурор Техаса. — Но с этим покончено. Сегодня вопрос об абортах вернулся к штатам. И в Техасе на этот вопрос уже ответили: аборты здесь незаконны».