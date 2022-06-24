Цены на газ "Газпрома" в России для населения вырастут на 3%

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала приказ, согласно которому цены на газ, добываемый «Газпромом» и его аффилированными компаниями, вырастут в России для промышленных потребителей на 5% с 1 июля. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Также проиндексированы цены на газ для населения ниже инфляции — на 3%.

В предыдущий раз размер цен устанавливался со 2 июня 2021 года. В приказе ФАС отмечается, что оптовые цены на газ учитываются при формировании цен на газ для потребителей.