Цены на газ "Газпрома" в России для населения вырастут на 3%
20:30 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В предыдущий раз размер цен устанавливался со 2 июня 2021 года. В приказе ФАС отмечается, что оптовые цены на газ учитываются при формировании цен на газ для потребителей.
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