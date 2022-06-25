По итогам саммит G7 не стоит ждать прорывных решений - канцлер ФРГ

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал не ждать прорывных решений по итогам саммита Группы семи (G7), который пройдет 26–28 июня в замке Эльмау рядом с городом Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) на юге страны. Соответствующее заявление он сделал в субботу в видеообращении, текст которого распространила пресс-служба правительства ФРГ.



«Эльмау находится в горах, мы там горы точно не сдвинем. Однако мы можем принимать важные решения и готовить то, что полезно для всех нас, когда действуем как единое целое и полны решимости», — отметил Шольц.



