На саммите G7 выступят с объявлениями о мерах против РФ из-за Украины - Кирби

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники саммита Группы семи (G7), который пройдет 26–28 июня на юге Германии, выступят с объявлениями, касающимися дополнительных издержек для России в связи с ее действиями на Украине. Об этом заявил в субботу на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.



«Много внимания лидеров G7 будет уделено не только тому, как справляться с вызовами для мировой экономики, которые стали результатом <…> войны [на Украине], но и тому, как продолжать привлекать к ответственности [президента РФ Владимира] Путина, обеспечить, чтобы он слышал [это] и подвергался издержкам и последствиям за то, что он делает. Так что будут некоторые объявления», — сказал чиновник, отказавшись вдаваться в детали.



