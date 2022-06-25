На саммите G7 выступят с объявлениями о мерах против РФ из-за Украины - Кирби
20:10 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Много внимания лидеров G7 будет уделено не только тому, как справляться с вызовами для мировой экономики, которые стали результатом <…> войны [на Украине], но и тому, как продолжать привлекать к ответственности [президента РФ Владимира] Путина, обеспечить, чтобы он слышал [это] и подвергался издержкам и последствиям за то, что он делает. Так что будут некоторые объявления», — сказал чиновник, отказавшись вдаваться в детали.
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