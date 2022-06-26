Трамп: США больше не великая страна, это - страна упадка

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты за последние два года пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира. Об этом заявил в субботу бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Иллинойс.

«Это [США] больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить», — сказал он.

В качестве основных проблем Трамп выделил рекордные показатели инфляции и цены на топливо, высокий уровень преступности, отсутствие свободы прессы и потерю энергетической независимости из-за чего Вашингтону приходится «умолять о нефти Венесуэлу и Саудовскую Аравию».