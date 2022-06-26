Энергетические компании Франции призвали потребителей к "сознательности" в расходе энергии

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководители энергетических компаний Франции Engie («Энжи»), EDF («Электрисите де Франс») и TotalEnergies («Тоталь») призвали граждан страны сократить потребление электричества и газа из-за снижения поставок российского газа. Об этом сообщила воскресная газета «Журналь дю диманш» со ссылкой на заявление компаний.

«Мы призываем к сознательности и коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас, каждый потребитель, каждая компания изменили свое поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электроэнергии, газа и нефтепродуктов», — говорится в заявлении.

Как отмечается, растущие цены на энергоносители «слишком сильно влияют на покупательную способность семей».