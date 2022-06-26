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В новой концепции НАТО Байден обещает "категоричные формулировки по Китаю"

17:07 26.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты ожидают, что в новую стратегическую концепцию НАТО будут включены «категоричные формулировки» относительно Китая, что станет заметным отличием от предыдущего документа, принятого в 2010 году. Об этом заявил журналистам в воскресенье представитель Белого дома, сопровождающий президента США Джо Байдена в поездке в Европу.

«У нас будут категоричные формулировки по Китаю в стратегической концепции НАТО, что, как я думаю, будет значительным исправлением или изменением по сравнению с 2010 годом, когда Китай не упоминался, а Россия была, как я думаю, названа стратегическим партнером или чем-то подобным», — сказал он. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

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