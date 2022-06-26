Иран запустил в космос ракету-носитель в научных целях - СМИ

17:35 Источник: Интерфакс

Иран успешно провел запуск ракеты-носителя, сообщает в воскресенье иранское агентство "Тасним".

В министерстве обороны Ирана отметили, что пуск ракеты, получившей название "Золджанах", был проведен в научных целях. В министерстве пояснили, что у ракеты - три ступени: две - на твердом топливе и одна - на жидком.

Ранее в июне западные СМИ сообщали со ссылкой на спутниковые снимки, что Иран, вероятно, готовится к запуску ракеты.