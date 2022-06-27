Джонсон назвал «очень тяжелой» ситуацию для ВСУ на юго-востоке Украины

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевые действия в Донбассе складываются очень непросто для ВСУ, однако они могут переломить ситуацию. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на полях саммита Группы семи в Германии.

«Сторонники Украины по всему миру должны продолжать оказывать помощь украинцам, чтобы восстановить их экономику, позволить экспортировать их зерно. Конечно, мы также должны помочь им защитить себя, — сказал глава британского правительства в эфире телеканала „Скай ньюс“. — Ситуация на юго-востоке страны остается очень сложной, но украинцы показали, что обладают невероятными возможностями, чтобы отодвинуть [российские войска] и изменить [ход] военных действий».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.