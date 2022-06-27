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Украина планировала создать в Северодонецке базу НАТО с самолетами и РСЗО — МВД ЛНР

18:00 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины планировали разместить в Северодонецке базу НАТО, которая была бы укомплектована дальнобойной артиллерией, самолетами и реактивными системами залпового огня (РСЗО), еще одна база должна была появиться в Лисичанске. Об этом корр. ТАСС в понедельник заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Из Северодонецка хотели сделать базу НАТО. Не просто базу НАТО, а базу, которая будет укомплектована дальнобойной артиллерией, самолетами, и обязательно они бы здесь были, реактивные системы залпового огня», — сказал Киселев.

По его словам, еще одну базу планировалось создать в Лисичанске. «Они были бы закреплены за разными подразделениями или странами», — пояснил он.

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