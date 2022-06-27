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Ответ Москвы на запрет транзита в Калининград способен перекрыть кислород Литве — Медведев

20:40 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на запрет Литвой транзита в Калининград Москва может принять экономические меры, способные перекрыть кислород прибалтийскому соседу.

«Скажем прямо, ограничение транзита — часть той самой „войны по доверенности“, которую Запад развязал против России. Естественно, РФ примет ответные меры, и они будут очень жесткими», — сказал он в интервью газете «Аргументы и Факты», фрагмент которого опубликован в понедельник.

По его словам, значительная часть возможных ответных шагов носит экономический характер и «способна перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия».

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