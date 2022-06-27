Возврат к прежним отношениям с Россией невозможен - Шольц

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что возврат к прежним отношениям с Россией в свете ситуации на Украине невозможен. Об этом он заявил в понедельник во время пресс-подхода по итогам второго дня саммита G7 в баварском замке Эльмау.

«Ясно, что в отношениях с Россией не может быть возврата ко времени до ее нападения на Украину», — считает глава правительства ФРГ. По его мнению, происходящее на Украине «является переломом в международных отношениях». Шольц обвинил Россию в нарушении существующих в мировой политике правил и норм.