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В Техасе 46 мигрантов найдены мертвыми в автофургоне

09:05 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские полицейские обнаружили тела 46 нелегальных мигрантов в автофургоне в пригороде Сан-Антонио. Об этом во вторник сообщил местный телеканал Кей-эс-эй-ти со ссылкой на источники в полиции.

Мигранты были найдены мертвыми в 18-колесной фуре. Еще 16 человек, находящихся внутри, обнаружены живыми. Их доставили в ближайшие больницы.

Ранее газета «Нью-Йорк таймс» сообщила о более 40 погибших и 12 выживших. Пока неизвестно, что стало причиной смерти мигрантов. При этом газета отмечает, что в Сан-Антонио и других городах Техаса в июне жара достигла почти рекордного уровня.

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