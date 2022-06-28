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G7 изучает возможности установления предельных цен на российский газ — СМИ

12:32 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) изучают возможности установления предельных цен не только на российскую нефть, но и на газ. Об этом сообщило во вторник агентство ДПА со ссылкой на дипломатические источники.

До сих пор было известно, что «семерка» на проходящем в баварском замке Эльмау саммите обсуждает тему ограничения цен на нефть. По словам источника в правительстве Германии, такая мера направлена на ограничение доходов РФ в условиях роста цен на мировом уровне.

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