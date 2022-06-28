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Драги утверждает, что власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20

16:32 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Италии Марио Драги утверждает, что власти Индонезии исключили личное присутствие президента РФ Владимира Путина на саммите Группы двадцати на Бали 15–16 ноября.

«Что касается президента Путина на „двадцатке“, президент Индонезии [Джоко Видодо] исключил это категорически, [российский лидер] не приедет», — сказал Драги на пресс-конференции по завершении саммита «семерки». При этом он не исключил выступления российского лидера по видеосвязи. Путин в таком же формате выступил на двух сессиях на саммите «двадцатки», прошедшей в Риме в октябре прошлого года.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в понедельник журналистам, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите Группы двадцати, но формат пока уточняется. При этом Ушаков затруднился точно ответить на вопрос о том, будет ли Путин принимать участие в саммите очно или по видеосвязи.

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