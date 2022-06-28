Неважно, что думает Зеленский, не он принимает решения — Лавров

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

То, что думает президент Украины Владимир Зеленский, неважно, поскольку не он принимает решения, их принимают в Вашингтоне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.

«Вы знаете, я даже не буду гадать, на что надеется президент Зеленский. Это абсолютно неважно, что он думает, на что он надеется, не он принимает решения. Решения принимают в Вашингтоне, причем отнюдь не на президентском уровне», — сказал Лавров на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли Зеленский на прямую военную поддержку НАТО.