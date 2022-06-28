Столтенберг: У нас есть соглашение, которое открывает путь в НАТО для Швеции и Финляндии

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегации Турции, Швеции и Финляндии после встречи в Мадриде подписали соглашение, учитывающее требования Турции в сфере безопасности, и теперь Анкара готова поддержать вступление этих стран в альянс. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я рад объявить, что теперь у нас есть соглашение, которое открывает путь для Швеции и Финляндии к присоединению к НАТО. Они подписали меморандум, который затрагивает вызывающие обеспокоенность Турции вопросы, включая контроль за торговлей оружием и борьбу с терроризмом, — сказал Столтенберг. — В свете достигнутого прогресса Турция готова поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО».