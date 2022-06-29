НАТО заявила Зеленскому, что конфликт должен быть решен только на поле боя — Де Кроо

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит НАТО заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть разрешен «только военным путем» и альянс будет продолжать помогать Киеву для этого. Об этом заявил в среду премьер Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на саммит НАТО.

«У нас уже была возможность переговорить с президентом Зеленским. Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя», — сказал Де Кроо.