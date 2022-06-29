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НОВОСТИ

Посол ЛНР в РФ заявил, что в пригороде Лисичанска одна треть боевиков уже сдались в плен

11:00 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около одной трети украинских боевиков уже сдались в плен в районе пригорода Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявил в среду посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев.Live».

«Сейчас активно идут боевые действия в пригороде Лисичанска, по последним данным, достаточно с большими жертвами, достаточно кровавые действия происходят. <…> И у меня, к сожалению, пока нет цифр, но долетают уже известия, что достаточно много боевиков сдались в плен. Где-то соотношение одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле», — сказал он.

«Сейчас, если с Лисичанском будет операция закрыта и войска укроформирований перейдут в сторону Северска, на этом будет поставлена точка [в операции по освобождению ЛНР]», — добавил он.

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