Посол ЛНР в РФ заявил, что в пригороде Лисичанска одна треть боевиков уже сдались в плен
11:00 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около одной трети украинских боевиков уже сдались в плен в районе пригорода Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявил в среду посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев.Live».
«Сейчас активно идут боевые действия в пригороде Лисичанска, по последним данным, достаточно с большими жертвами, достаточно кровавые действия происходят. <…> И у меня, к сожалению, пока нет цифр, но долетают уже известия, что достаточно много боевиков сдались в плен. Где-то соотношение одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле», — сказал он.
«Сейчас, если с Лисичанском будет операция закрыта и войска укроформирований перейдут в сторону Северска, на этом будет поставлена точка [в операции по освобождению ЛНР]», — добавил он.
НОВОСТИ
- 11:20 29.06.2022
- Планы ЕС заменить российский газ «чересчур оптимистичны» — CNBC
- 11:05 29.06.2022
- В Херсонской области запустили подсчет населения для подготовки к референдуму
- 10:32 29.06.2022
- НАТО заявила Зеленскому, что конфликт должен быть решен только на поле боя — Де Кроо
- 10:20 29.06.2022
- Сайт Роскосмоса подвергся DDoS-атаке после публикации фото «центров принятия решений» НАТО
- 10:05 29.06.2022
- Психопатия выявлена у приговоренного к казни в ДНР наемника из Марокко — источник
- 10:00 29.06.2022
- Приобрести оружие в России теперь возможно только с 21 года
- 09:32 29.06.2022
- Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украины
- 09:20 29.06.2022
- Цены на удобрения для аграриев РФ проиндексируют трижды в этом году — источник
- 09:05 29.06.2022
- Китай встревожен новой стратегической концепцией НАТО — постпред при ООН
- 09:00 29.06.2022
- Никакого удара по торговому центру в Кременчуге не было — Полянский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать