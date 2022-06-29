Сотрудники ФСБ задержали жителей Волгоградской области, готовившихся к захвату власти

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Управления ФСБ по Волгоградской области задержали жителей региона, которые обсуждали подготовку к насильственному захвату власти, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.

«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с представителями ГУ МВД России по региону на территории области выявлены жители региона, причастные к созданию экстремистского сообщества на территории области. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и Вооруженных сил Российской Федерации, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждены дела по ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).