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НОВОСТИ

Курсы доллара и евро на Мосбирже опустились ниже 51 и 54 руб. соответственно

12:05 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже опустился до минимума с мая 2015 года, курс евро — до минимума с апреля 2015 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:14 мск, курс доллара терял 1,74%, опускаясь до 50,9 руб. Курс евро падал на 2,95%, до 52,94 руб., свидетельствуют данные торгов на 10:20 мск.

К 10:30 мск курс доллара ускорил падение до 2,88% и находится на уровне 50,31 руб. В то же время курс евро снижается до 53,29 руб. (-2,31%).

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