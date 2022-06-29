ВС РФ высокоточным оружием уничтожили базу подготовки наемников в Николаеве
12:20 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации высокоточным оружием уничтожили четыре пункта управления, в том числе батальонов теробороны «Харьков-1» и «Харьков-2», а также базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны „Харьков-1“ и „Харьков-2“ в районе Харькова и база подготовки иностранных наемников в районе города Николаева», — сказал он.
По словам Конашенкова, ВС РФ также поразили живую силу и военную технику ВСУ в 32 районах, базу ремонта техники ВСУ в районе Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения в районах Шевченкова Херсонской области, Спорного Донецкой Народной Республики, Николаева и Очакова Николаевской области, а также базу горючего в районе Кульбакина Николаевской области.
НОВОСТИ
- 12:55 29.06.2022
- Новый индекс Иванова от Сбера: Ивановы уверены в курсе рубля впервые за 8 лет
- 12:32 29.06.2022
- Никто не должен вмешиваться в торговлю Китая с Россией — МИД КНР о санкциях США
- 12:07 29.06.2022
- Андрей Воробьев: Более 1,2 тысяч медиков получили соципотеку в Подмосковье
- 12:05 29.06.2022
- Курсы доллара и евро на Мосбирже опустились ниже 51 и 54 руб. соответственно
- 12:00 29.06.2022
- Поданная на приговор британцу Пиннеру жалоба приостанавливает его вступление в силу
- 11:32 29.06.2022
- Сотрудники ФСБ задержали жителей Волгоградской области, готовившихся к захвату власти
- 11:30 29.06.2022
- Более 400 организаций используют сервис для видеоконференций Jazz by Sber
- 11:20 29.06.2022
- Планы ЕС заменить российский газ «чересчур оптимистичны» — CNBC
- 11:05 29.06.2022
- В Херсонской области запустили подсчет населения для подготовки к референдуму
- 11:00 29.06.2022
- Посол ЛНР в РФ заявил, что в пригороде Лисичанска одна треть боевиков уже сдались в плен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать