ВС РФ высокоточным оружием уничтожили базу подготовки наемников в Николаеве

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации высокоточным оружием уничтожили четыре пункта управления, в том числе батальонов теробороны «Харьков-1» и «Харьков-2», а также базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны „Харьков-1“ и „Харьков-2“ в районе Харькова и база подготовки иностранных наемников в районе города Николаева», — сказал он.

По словам Конашенкова, ВС РФ также поразили живую силу и военную технику ВСУ в 32 районах, базу ремонта техники ВСУ в районе Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения в районах Шевченкова Херсонской области, Спорного Донецкой Народной Республики, Николаева и Очакова Николаевской области, а также базу горючего в районе Кульбакина Николаевской области.