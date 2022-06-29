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НОВОСТИ

США заморозили или заблокировали $330 млрд российских активов за 100 дней — Минфин США

17:00 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США заморозили и заблокировали российские активы на общую сумму 330 млрд долларов. Об этом говорится в релизе министерства финансов США, опубликованном в среду.

«За 100 дней <…> заблокированы или заморожены находящиеся под санкциями активы россиян на финансовых счетах и в экономических ресурсах на сумму более 30 миллиардов долларов. Были также заблокированы активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов», — отмечается в тексте.

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