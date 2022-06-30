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КНР оказывает за кулисами помощь РФ на фоне СВО, утверждает глава нацразведки США

09:05 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс утверждала в среду, что власти Китая оказывают за кулисами помощь России различным образом на фоне военной спецоперации на Украине.

На форуме в Вашингтоне ее спросили, оказывает ли Пекин Москве поддержку или помощь в уклонении от санкций, связанных с ситуацией вокруг Украины. «Китай просто находится в очень неудобном положении, когда он изо всех сил старается публично не занимать критическую позицию в отношении России очевидным и четким образом, как это делают многие наши союзники, — утверждала Хейнс. — И в то же время мы видим, что они помогают России различным образом за кулисами, иногда более очевидно или менее очевидно».

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