В России за сутки выявили 3 106 случаев заражения коронавирусом
11:32 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 106, летальных исходов из-за ковида — на 56. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 3 028 случаев заражения и 54 смерти, всего с начала пандемии — 18 430 239 и 381 112 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 255 против 3 680 днем ранее, до 17 858 217.
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