ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили пять складов с вооружением ВСУ за сутки
12:32 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием уничтожили пять складов с боеприпасами и вооружением ВСУ за сутки. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять складов с боеприпасами и вооружением в районах Харькова, Зеленодольска Днепропетровской области, а также Северска и Бахмута Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 34 районах», — сказал Конашенков.
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