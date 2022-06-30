РФ не признает санкции, принятые без решений ООН — Медведев
13:32 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Санкции без решений ООН — пример деградации международного права, Россия не признает их, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в четверг, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
«Массовые односторонние санкции, принятые вразрез с решениями ООН по обеспечению коллективной безопасности невоенными методами, — это яркий пример деградации международно-правового регулирования и невозможности уместить свои политические амбиции в „прокрустово ложе“ существующей правовой модели», — указал деятель.
Он добавил, что «санкциями, все это понимают, по своей правовой природе они называться просто не могут, поскольку по смыслу статьи 41 Устава ООН такими действиями именуются только меры принуждения, принятые Советом Безопасности (ООН) в отношении государства-правонарушителя». «Мы их в таком качестве не признаем», — заключил Медведев.
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