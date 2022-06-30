Львовский горсовет принял решение о запрете в городе деятельности УПЦ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Львовский городской совет принял решение о запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) на территории города. Об этом в четверг сообщил автор этой инициативы, депутат от «Европейской солидарности» Юрий Ломага.

«Во Львове запрещена деятельность Московского патриархата (речь об УПЦ Московского патриархата — прим. ТАСС)! Такое решение сегодня мы приняли во время заседания сессии», — написал Ломага на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).