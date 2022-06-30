Турция не начнет ратификацию приема новых членов НАТО до выполнения ее условий — Эрдоган

17:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Турции не станет рассматривать вопрос одобрения заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если эти страны не выполнят договоренности с Анкарой. Об этом в четверг заявил президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

«Если мы не проведем это решение через наш парламент, то этот вопрос [о присоединении двух стран к НАТО] не получит развития. Мы обратимся в парламент, когда они выполнят обязательства. Если же они не сделают этого, то речи о передаче [документа] в парламент не идет», — сказал он. Трансляцию вел телеканал «Хабер тюрк».