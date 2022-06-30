Путин сообщил, какой теме будет посвящено его следующее публичное выступление

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире.

«Считаю необходимым посвятить [анализу развития ситуации в мире] одно из своих следующих выступлений», — сказал глава российского государства, выступая в четверг в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ по случаю столетия отечественной нелегальной разведки.