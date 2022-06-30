0
0
91
НОВОСТИ

Путин сообщил, какой теме будет посвящено его следующее публичное выступление

20:25 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире.

«Считаю необходимым посвятить [анализу развития ситуации в мире] одно из своих следующих выступлений», — сказал глава российского государства, выступая в четверг в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ по случаю столетия отечественной нелегальной разведки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:31 30.06.2022
Андрей Воробьев рассказал, как «цифра» меняет Подмосковье
0
67
19:50 30.06.2022
Шотландия и Уэльс не хотят постоянно платить за оружие для Укрианы
0
149
19:35 30.06.2022
Британскому послу в РФ выражен протест в связи хамскими высказываниями руководителей Королевства
0
176
19:35 30.06.2022
Белоруссия для граждан Польши вводит временный безвизовый режим
0
170
19:00 30.06.2022
В ДНР готовы рассмотреть обращение ЕСПЧ по поводу наемников, если такой документ поступит
0
209
18:40 30.06.2022
Россия готова удовлетворить спрос на удобрения в Индонезии и других дружественных странах - Путин
0
237
18:36 30.06.2022
Сбер представил Jazz by Sber и другие импортонезависимые продукты для бизнеса на FinNext-2022
0
204
18:33 30.06.2022
Видодо передал Путину послание Зеленского
0
856
17:47 30.06.2022
Турция не начнет ратификацию приема новых членов НАТО до выполнения ее условий — Эрдоган
0
290
17:28 30.06.2022
Восточно-Сибирская железная дорога присоединилась к ассоциации «Байкал без пластика»
0
259

Возврат к списку