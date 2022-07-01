Запуск пассажирского ж/д сообщения между Крымом Мелитополем и Херсоном отложен

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возобновление железнодорожного сообщения между Крымом и освобожденными территориями Запорожской и Херсонской областей, которое было запланировано на 1 июля, перенесено из соображений безопасности. Об этом сообщил в телеграм-канале в четверг глава Крыма Сергей Аксенов.

«В связи с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой — Мелитополь, Джанкой — Херсон не завершены до конца, а безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является для нас основным приоритетом, принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта с территории Республики Крым на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей», — сообщил Аксенов.