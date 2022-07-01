Запуск пассажирского ж/д сообщения между Крымом Мелитополем и Херсоном отложен
22:45 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В связи с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой — Мелитополь, Джанкой — Херсон не завершены до конца, а безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является для нас основным приоритетом, принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта с территории Республики Крым на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей», — сообщил Аксенов.
НОВОСТИ
- 21:10 30.06.2022
- Россия вводит временный запрет на экспорт риса
- 20:31 30.06.2022
- Андрей Воробьев рассказал, как «цифра» меняет Подмосковье
- 20:25 30.06.2022
- Путин сообщил, какой теме будет посвящено его следующее публичное выступление
- 19:50 30.06.2022
- Шотландия и Уэльс не хотят постоянно платить за оружие для Укрианы
- 19:35 30.06.2022
- Британскому послу в РФ выражен протест в связи хамскими высказываниями руководителей Королевства
- 19:35 30.06.2022
- Белоруссия для граждан Польши вводит временный безвизовый режим
- 19:00 30.06.2022
- В ДНР готовы рассмотреть обращение ЕСПЧ по поводу наемников, если такой документ поступит
- 18:40 30.06.2022
- Россия готова удовлетворить спрос на удобрения в Индонезии и других дружественных странах - Путин
- 18:36 30.06.2022
- Сбер представил Jazz by Sber и другие импортонезависимые продукты для бизнеса на FinNext-2022
- 18:33 30.06.2022
- Видодо передал Путину послание Зеленского
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать