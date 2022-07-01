Киев обязан к осени выплатить $1,4 млрд госдолга - Bloomberg
10:20 01.07.2022 Источник: РБК
Правительство Украины изучает возможности реструктуризации госдолга, к 1 сентября выплаты должны будут составить $1,41 млрд, Киеву уже предложил поддержку Международный валютный фонд (МВФ), пишет Bloomberg со ссылкой на источники и собственные подсчеты.
Напомним, ранее Владимир Зеленский оценил ежемесячный дефицит бюджета страны в €7 млрд, которые должны быть направлены на зарплаты, пенсии и социальную поддержку. Он попросил лидеров стран G7 выделить Киеву $50 млрд. РБК
НОВОСТИ
- 10:40 01.07.2022
- Сбербанк снижает ставки по Кредитной СберКарте
- 10:32 01.07.2022
- Япония может потерять права в проекте «Сахалин-2», что вызовет рост цен в стране — Kyodo
- 10:30 01.07.2022
- Сбербанк запустил сервис для автоматизированной упрощенной системы налогообложения
- 10:05 01.07.2022
- Первый за 8 лет прямой автобусный рейс в Россию отправился из Херсона
- 10:00 01.07.2022
- Украина настаивает, что для экспорта зерна по Черному морю ей нужно западное оружие
- 09:32 01.07.2022
- Австралия ввела санкции против ряда российских предпринимателей и министров
- 09:20 01.07.2022
- Смертная казнь в ДНР исполняется непублично путем расстрела — кодекс
- 09:05 01.07.2022
- Киссинджер предположил три возможных исхода конфликта на Украине
- 09:00 01.07.2022
- Силы ЛНР и РФ отбили ряд населенных пунктов и развили наступление на Северск — источник
- 22:45 30.06.2022
- Запуск пассажирского ж/д сообщения между Крымом Мелитополем и Херсоном отложен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать