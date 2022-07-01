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НОВОСТИ

Киев обязан к осени выплатить $1,4 млрд госдолга - Bloomberg

10:20 01.07.2022 Источник: РБК

Правительство Украины изучает возможности реструктуризации госдолга, к 1 сентября выплаты должны будут составить $1,41 млрд, Киеву уже предложил поддержку Международный валютный фонд (МВФ), пишет Bloomberg со ссылкой на источники и собственные подсчеты.

Напомним, ранее Владимир Зеленский оценил ежемесячный дефицит бюджета страны в €7 млрд, которые должны быть направлены на зарплаты, пенсии и социальную поддержку. Он попросил лидеров стран G7 выделить Киеву $50 млрд.  РБК

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