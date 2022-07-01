Лидер боснийских сербов считает незаконным решение Лондона направить в Боснию военных экспертов
11:05 01.07.2022 Источник: Интерфакс
Представитель Республики Сербской в президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик назвал незаконным намерение Лондона отправить в страну британских военных экспертов.
"Ни один орган БиГ не давал согласия на присутствие в стране каких-либо военных формирований, в том числе и британских, поэтому они не могут прибыть в БиГ законно", - приводит его слова телерадиокомпания Республики Сербской РТРС.
Додик напомнил, что силы НАТО размещены в БиГ на основании соответствующих резолюций СБ ООН, по которым сформирована миссия "Альтея" и продлен мандат, действие которого истекает осенью.
По его словам, по истечении этого срока ни одна военная сила не сможет находиться на территории БиГ на законных основаниях.
"С самого заключения Дейтонского соглашения НАТО никогда не действовала в БиГ именно как НАТО. Она входила в международные военные миссии - ИФОР, СФОР, ЕУФОР, которые одобрял СБ ООН. При этом все резолюции СБ ООН, касающиеся работы этих миссий, имели ограниченный срок действия, как правило - 12 месяцев", - добавил он.
Накануне на Даунинг-стрит сообщили, что Лондон направит в Боснию и Герцеговину британских военных экспертов с целью повышения способности Сараево противостоять "пагубному влиянию" ряда стран и усиления обороны страны.
"Военных специалистов Великобритании отправят в Боснию и Герцеговину, чтобы укрепить миссию НАТО и усиливать стабильность и безопасность в стране", - говорится в заявлении офиса британского премьера.
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