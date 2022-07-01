В России за сутки выявили 3 155 случаев заражения коронавирусом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 155, летальных исходов из-за ковида — на 53. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 106 случаев заражения и 56 смертей, всего с начала пандемии — 18 433 394 и 381 165 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 388 против 3 255 днем ранее, до 17 861 605.

Недельный показатель заболеваемости ковидом в России с середины февраля снизился более чем в 64 раза, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.