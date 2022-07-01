Власти ФРГ раздражены действиями Литвы вокруг Калининграда — Der Spiegel

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии возмущено действиями Литвы по вопросу транзитных перевозок в Калининградскую область из регионов РФ. Об этом сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на собственные источники.

По его информации, Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подпадающих под санкции товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. «Это транспортировка из России в Россию», — считают в Германии. По оценке властей ФРГ, данная ситуация должна быть разрешена.