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НОВОСТИ

Власти ФРГ раздражены действиями Литвы вокруг Калининграда — Der Spiegel

12:20 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии возмущено действиями Литвы по вопросу транзитных перевозок в Калининградскую область из регионов РФ. Об этом сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на собственные источники.

По его информации, Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подпадающих под санкции товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. «Это транспортировка из России в Россию», — считают в Германии. По оценке властей ФРГ, данная ситуация должна быть разрешена.

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