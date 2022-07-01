Власти ФРГ раздражены действиями Литвы вокруг Калининграда — Der Spiegel
12:20 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Германии возмущено действиями Литвы по вопросу транзитных перевозок в Калининградскую область из регионов РФ. Об этом сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на собственные источники.
По его информации, Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подпадающих под санкции товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. «Это транспортировка из России в Россию», — считают в Германии. По оценке властей ФРГ, данная ситуация должна быть разрешена.
НОВОСТИ
- 13:32 01.07.2022
- Киев возбудил дела против одного из батальонов ВСУ, обвинив его в провале в Горском котле
- 13:20 01.07.2022
- В МО РФ отмечают неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска
- 13:15 01.07.2022
- Андрей Воробьев: В ближайшие 5 лет в Подмосковье построят 34 новых спортивных объекта
- 13:10 01.07.2022
- Собянин: Новая Москва не имеет себе равных в России по темпам развития
- 13:05 01.07.2022
- Все лидеры ЕС, кроме Макрона, довольны тем, что в Евросоюзе заправляют США — Лавров
- 13:00 01.07.2022
- Украине в ходе обмена передали 37 участников нацбатов, это было условие Киева — Пушилин
- 12:32 01.07.2022
- Финляндия не будет выдавать граждан другим странам ни при каких обстоятельствах — МИД
- 12:05 01.07.2022
- Называть НАТО исключительно оборонительным альянсом уже глупо и стыдно — Лавров
- 12:00 01.07.2022
- В России за сутки выявили 3 155 случаев заражения коронавирусом
- 11:32 01.07.2022
- Медведь "навестил" детский лагерь на Сахалине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать