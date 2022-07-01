Все лидеры ЕС, кроме Макрона, довольны тем, что в Евросоюзе заправляют США — Лавров

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран Евросоюза сегодня удовлетворены тем, что в ЕС ведущую роль играют не они, а США, исключение составляет только президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавательским составом Белорусского государственного университета (БГУ).

«Сейчас, к огромному сожалению, Евросоюз не является самостоятельным игроком», — констатировал глава российского МИД.

Лавров напомнил, что ранее в Европе были разговоры о необходимости «обеспечить стратегическую автономию Евросоюза». «Об этом до сих пор говорят, но только президент Макрон. Остальные все уже просто испытывают удовлетворение от того, что американцы всем руководят, и все решения, которые принимаются в Евросоюзе, — они по большому счету навязаны Вашингтоном», — отметил министр.