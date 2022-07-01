Все лидеры ЕС, кроме Макрона, довольны тем, что в Евросоюзе заправляют США — Лавров
13:05 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры стран Евросоюза сегодня удовлетворены тем, что в ЕС ведущую роль играют не они, а США, исключение составляет только президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавательским составом Белорусского государственного университета (БГУ).
«Сейчас, к огромному сожалению, Евросоюз не является самостоятельным игроком», — констатировал глава российского МИД.
Лавров напомнил, что ранее в Европе были разговоры о необходимости «обеспечить стратегическую автономию Евросоюза». «Об этом до сих пор говорят, но только президент Макрон. Остальные все уже просто испытывают удовлетворение от того, что американцы всем руководят, и все решения, которые принимаются в Евросоюзе, — они по большому счету навязаны Вашингтоном», — отметил министр.
НОВОСТИ
- 13:32 01.07.2022
- Киев возбудил дела против одного из батальонов ВСУ, обвинив его в провале в Горском котле
- 13:20 01.07.2022
- В МО РФ отмечают неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска
- 13:15 01.07.2022
- Андрей Воробьев: В ближайшие 5 лет в Подмосковье построят 34 новых спортивных объекта
- 13:10 01.07.2022
- Собянин: Новая Москва не имеет себе равных в России по темпам развития
- 13:00 01.07.2022
- Украине в ходе обмена передали 37 участников нацбатов, это было условие Киева — Пушилин
- 12:32 01.07.2022
- Финляндия не будет выдавать граждан другим странам ни при каких обстоятельствах — МИД
- 12:20 01.07.2022
- Власти ФРГ раздражены действиями Литвы вокруг Калининграда — Der Spiegel
- 12:05 01.07.2022
- Называть НАТО исключительно оборонительным альянсом уже глупо и стыдно — Лавров
- 12:00 01.07.2022
- В России за сутки выявили 3 155 случаев заражения коронавирусом
- 11:32 01.07.2022
- Медведь "навестил" детский лагерь на Сахалине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать