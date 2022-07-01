Киев возбудил дела против одного из батальонов ВСУ, обвинив его в провале в Горском котле
13:32 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госбюро расследований Украины возбудило уголовные дела против командования и бойцов 42-го батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ, таким образом Киев возложил на них ответственность за неудачи в ходе боевых действий в Горском котле. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Киевский режим нашел крайних за военные провалы ВСУ в очередном котле в Донбассе. Так, вторым отделом Управления Государственного бюро расследований Украины по городу Краматорску в отношении командования и 171 бойца 42-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшихся в Горском котле, возбуждены уголовные дела», — сказал он.
По словам Конашенкова, военнослужащие задержаны и помещены в изолятор временного содержания Краматорска.
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