Один человек из потерпевшего крушение в Якутии Ан-2 выжил
14:12 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек из самолета Ан-2, пропавшего 21 июня в Якутии и найденного в тайге сгоревшим, выжил. Об этом сообщил в пятницу в своем телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.
«Сегодня в Кобяйском районе обнаружен самолет Ан-2, пропавший 21 июня, на месте обнаружены тела двух человек. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив. <…> Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь», — написал Николаев.
Утром 21 июня самолет Ан-2, выполнявший рейс Ус-Хатынг — Вертикальный — Ус-Хатынг, пропал с радаров и не прибыл в пункт назначения. На борту, по предварительным данным, находились два члена экипажа и один пассажир, а также одна тонна груза. Аварийные маяки самолета не сработали, поэтому его местонахождение оставалось неизвестным.
Днем 1 июля фрагменты самолета были обнаружены в Кобяйском районе, примерно в 45 км от села Себян-Кюель, экипажем вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» в ходе проведения поисково-спасательных мероприятий. Спасатели нашли тела двух погибших около обгоревших останков самолета.
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