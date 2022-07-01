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Лидер российских пуштунов предупредил об угрозе внешнего управления радикализмом

14:30 01.07.2022 Источник: НГ-Online

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Фото из личного архива Навида Мухаммада
Российские пуштуны приняли участие в научно-практической конференции «Профилактика религиозного фанатизма - основа здорового общества и национальной безопасности», которая состоялась на площадке Воронежского государственного технического университета (ВГТУ).

Как рассказал «НГ» руководитель АНО «Пуштунский культурный и деловой центр «Пуштун» Навид Мухаммад, конференция была организована при участии управления региональной политики и управления по координации деятельности по противодействию терроризму правительства Воронежской области, Национальной палаты при губернаторе Воронежской области, а также межконфессионального совета при региональном правительстве.

«В работе конференции приняли участие представители федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти, работники силовых структур, лидеры и молодежный актив национальных общин Воронежской области, - отметил Навид Мухаммад. – Участники форума подробно обсудили проблемы рисков радикализации молодежной среды, отчуждения юного поколения от нормального образа жизни, влияния социальных сетей на психику и на формирование радикальных настроений у школьников и студентов».

Лидер российских пуштунов Навид Мухаммад рассказал об опасностях внешнего управления радикальными религиозными и террористическими движениями на примере Афганистана и Пакистана: «Жертвой таких манипуляций, организованных извне, стал пуштунский народ. Очень важно теперь не допустить, чтобы аналогичные практики внешнего провоцирования радикальных настроений не коснулись молодежи в постсоветских республиках, в том числе, в России».

Андрей Серенко

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