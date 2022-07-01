После отстранения вице-спикера парламента В Ереване начался митинг оппозиции
21:40 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня власти <…> решили созвать внеочередное заседание парламента по важному для себя поводу — с целью отстранения от должности вице-спикера парламента Ишхана Сагателяна. Мы все знаем, что они собой представляют и что для них отсутствуют красные линии. <…> Но сегодня был нанесен очередной удар по нашей государственности, институту и культуре парламентаризма», — заявил на открытии митинга депутат от оппозиции Ваге Акопян.
Как отметил в свою очередь Сагателян, Пашинян сообщил о готовности в будущем сдать Бердзор (Лачин), что несет серьезную опасность. «В здании правительства сидят предатели, которые обеспечивают интересы Азербайджана и не имеют никакого отношения к армянскому народу», — утверждал бывший вице-спикер.
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