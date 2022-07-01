Между РФ и другими государствами появилась «железная стена» - глава МИД Финляндии
22:45 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я думаю, что это новая реальность. Я действительно считаю, что архитектура европейской безопасности была сломана. В новой ситуации появилась некая новая железная стена между Россией и другими странами», — сказал он.
Хаависто добавил, что, по его мнению, стена возникла из-за российской специальной военной операции на Украине.
Министр добавил, что обеспокоен ростом напряженности в мире. «Да, у нас есть сильная армия, самолеты F-35, все это так. Но вдруг мы столкнемся с угрозой применения неконвенционного оружия?» — задался он вопросом.
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