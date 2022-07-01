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Между РФ и другими государствами появилась «железная стена» - глава МИД Финляндии

22:45 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая «железная стена» разделяет отныне Россию и другие государства. Такое мнение выразил в вышедшем в пятницу в эфир интервью телеканалу Си-эн-эн министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Я думаю, что это новая реальность. Я действительно считаю, что архитектура европейской безопасности была сломана. В новой ситуации появилась некая новая железная стена между Россией и другими странами», — сказал он.

Хаависто добавил, что, по его мнению, стена возникла из-за российской специальной военной операции на Украине.

Министр добавил, что обеспокоен ростом напряженности в мире. «Да, у нас есть сильная армия, самолеты F-35, все это так. Но вдруг мы столкнемся с угрозой применения неконвенционного оружия?» — задался он вопросом.

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