Четыре министерских поста в ДНР заняли "опытные российские управленцы"
16:15 02.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев», — написал Пушилин в субботу в своем телеграм-канале.
Как сообщил Пушилин, Минобразования возглавит Ольга Колударова, Минздрав — Дмитрий Гарцев, министерство угля и энергентики — Андрей Чертков, а министерство доходов и сборов — Дмитрий Шмелев.
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