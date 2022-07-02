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Четыре министерских поста в ДНР заняли "опытные российские управленцы"

16:15 02.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о назначении «опытных российских управленцев» на должности руководителей четырех министерств республики.

«Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев», — написал Пушилин в субботу в своем телеграм-канале.

Как сообщил Пушилин, Минобразования возглавит Ольга Колударова, Минздрав — Дмитрий Гарцев, министерство угля и энергентики — Андрей Чертков, а министерство доходов и сборов — Дмитрий Шмелев.

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