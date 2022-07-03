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Путин получил от Шойгу доклад об освобождении ЛНР - Минобороны

13:22 03.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в воскресенье сообщили журналистам в оборонном ведомстве.

«Сегодня, 3 июля 2022 г., министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, ВС РФ и Народная милиция ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупными из которых являются Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. «Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра», — подчеркнули в Минобороны России.

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