С 15 июля отменяются ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы РФ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия снимает с 15 июля ограничения на пересечение сухопутной границы государства, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году. Об этом сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с ковидом.

«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.