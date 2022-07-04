С 15 июля отменяются ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы РФ
11:05 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия снимает с 15 июля ограничения на пересечение сухопутной границы государства, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году. Об этом сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с ковидом.
«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.
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