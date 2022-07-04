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Мирная жительница Александровки погибла из-за украинского обстрела

11:20 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мирная жительница в Александровке в ДНР погибла из-за обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом в понедельник сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) в Александровке — по улице Ленина — погибла женщина», — говорится в сообщении.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики с утра ведут огонь по Александровке из ствольной артиллерии калибра 122 мм.

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