Мирная жительница Александровки погибла из-за украинского обстрела
11:20 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мирная жительница в Александровке в ДНР погибла из-за обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом в понедельник сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«В результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) в Александровке — по улице Ленина — погибла женщина», — говорится в сообщении.
Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики с утра ведут огонь по Александровке из ствольной артиллерии калибра 122 мм.
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