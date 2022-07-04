После обстрела со стороны Украины в Белгороде получили повреждения свыше 90 домов - губернатор
12:20 04.07.2022 Источник: Интерфакс
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил данные о повреждениях жилых домов в Белгороде в результате обстрела украинскими военными 3 июля.
"Повреждения есть в 26 МКД (многоквартирных домах). Оперативно будем восстанавливать окна, балконы, межкомнатные двери, производить отделку стен и потолков. В общей сложности это порядка 356 квартир", - написал глава региона на своей странице в соцсети после подомового обхода.
Он сообщил также о частичном повреждении 60 и полном разрушении пяти частных жилых домов.
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