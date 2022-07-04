0
0
153
НОВОСТИ

После обстрела со стороны Украины в Белгороде получили повреждения свыше 90 домов - губернатор

12:20 04.07.2022 Источник: Интерфакс

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил данные о повреждениях жилых домов в Белгороде в результате обстрела украинскими военными 3 июля.

"Повреждения есть в 26 МКД (многоквартирных домах). Оперативно будем восстанавливать окна, балконы, межкомнатные двери, производить отделку стен и потолков. В общей сложности это порядка 356 квартир", - написал глава региона на своей странице в соцсети после подомового обхода.

Он сообщил также о частичном повреждении 60 и полном разрушении пяти частных жилых домов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 04.07.2022
Путин не будет направлять поздравление Вашингтону по случаю Дня независимости США — Песков
0
12
13:20 04.07.2022
В Москве выявили 328 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
45
13:05 04.07.2022
Силы РФ ведут наступление на Северск сразу с двух направлений — МВД ЛНР
0
81
13:00 04.07.2022
Папа Римский надеется после поездки в Канаду посетить Москву и Киев — Reuters
0
76
12:32 04.07.2022
Турецкая партия «Родина» развернула мощную кампанию по выходу страны из НАТО
0
141
12:05 04.07.2022
В России за сутки выявили 2 866 случаев заражения коронавирусом
0
156
12:00 04.07.2022
Россия готова обсудить включение Индии и Бразилии в СБ ООН, а не ФРГ и Японии — посол РФ
0
196
11:32 04.07.2022
Каждый второй житель Германии боится замерзнуть зимой из-за нехватки газа — СМИ
0
211
11:20 04.07.2022
Мирная жительница Александровки погибла из-за украинского обстрела
0
218
11:05 04.07.2022
С 15 июля отменяются ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы РФ
0
234

Возврат к списку