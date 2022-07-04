Сценарии на случай продолжения блокады транзита в Калининград прорабатываются — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле ждут урегулирования ситуации с транзитом грузов в Калининград, но прорабатываются и сценарии на случай продолжения блокады, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ждем урегулирования этой ситуации. Мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего сценария, в случае худшего развития событий. Поэтому пока не хотим говорить чего-то больше, все-таки надеемся, что здесь какой-то здравый смысл возобладает», — прокомментировал Песков вопрос, касающийся плана ответных действий, переданного властями региона в правительство и Администрацию президента РФ.